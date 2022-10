Le jeu sur les logos ne s'arrête pas là. Pour Don, le slogan de Nike, « Just Do It », a une grande importance. Quand il était plus jeune, toutes les occasions étaient bonnes pour suivre à la lettre ce mantra, l'adaptant à son propre univers jusqu'à créer un logo « Just Do(n) It ». « C'est si réel, je n'arrive pas à y croire. Je me suis toujours amusé de ce jeu de mots, "Just Don It". Je l'appliquais sur des tee-shirts ou encore des autocollants. J'ai toujours adoré le Swoosh. » Et dès qu'il a eu l'opportunité de travailler officiellement sur une chaussure Nike, Don ne s'est pas fait prier pour ajouter son logo Just Don x Swoosh sur le talon.