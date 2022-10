Die Londoner Designerin Martine Rose vereint Mode mit Sport und kombiniert klassische Kleidung mit dem renommierten Look von Nike Shox. Aus dem Wunsch heraus geboren, den Look im Fußball auf ein neues modisches Level zu bringen, legt das Design durch die Verschmelzung von Gegensätzen neue Grenzen fest. In diesem Fall handelt es sich um den Inbegriff eines Anzugschuhs mit dem auf Geschwindigkeit ausgelegten Look eines Fußballschuhs. Kurz vor Beginn der UEFA Women's Euro 2022 stellt Martine Rose den Nike Shox MR4 vor, der den legendären Shox mit ihrem einzigartigen Zauber ausstattet: hohe Säulen im Fersenbereich, die den Fuß strecken, und ein kantiger Zehenbereich verleihen dem Schuh eine auffällige Ästhetik, die ihren visionären Design-Ansatz und ihren inklusiven, optimistischen Ethos widerspiegelt. Das geschmeidige Leder mit geprägter Polsterung (und perfektem Glanz), die Paspelierung und die verschiedenen Farben sind vom Fußball inspiriert, während das Pantoletten-Design das Anziehen erleichtert und für eine tolles Tragegefühl sorgt. Ergebnis ist ein markanter und revolutionärer Style, der voll und ganz auf Sieg ausgelegt ist.

SKU: DQ2401-001