1996: Der eine, mit dem alles begann. Hoch geschnittenes Kunstleder mit weißen Rändern, ballistischem Mesh und einem unverkenntlich klassischen Farbschema in Schwarz, Rot und Weiß. Die erste Variante kam in zwei unterschiedlichen Schachteln: eine Standardschachtel Nike "Just Do It" und eine klassische, zweiteilige Air Jordan Schachtel.