109,99 €

Richte deinen Blick auf Grau, um diese Version des Dunk Low nicht zu verpassen. Das in kontrastreichem Vast Grey, Summit White, Peal White und Light Bone gestaltete Design sorgt in dieser Saison für einen minimalistischen, aber dennoch frischen Look. Der neutrale Colorway kommt durch den klassischen Dunk-Style optimal zur Geltung und lässt sich vielseitig kombinieren. Das komplett aus Wildleder bestehende Obermaterial verleiht dem Dunk Low ein hochwertiges, geschmeidiges Tragegefühl, um aus der Grauzone herauszutreten und dein Outfit abzurunden.

SKU: DD8338-001