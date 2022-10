179,99 €

Diese Neuerscheinung entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen AMBUSH®-Gründer Yoon Ahn und Nike. Das dynamische Design ist mit diversen Co-Branding-Details und einer vom Basektball inspirierten Ästhetik ausgestattet. Der dritte Colorway dieser Collaboration besticht mit auffälligen Farbtönen in Deep Royal Blue und neutralen Akzenten in Weiß und Schwarz.



In Anerkennung der Fahrrad-, Auto- und Truckkultur in Japan wurden die ursprünglichen Proportionen des Dunk mit einem Swoosh, der sich wie ein Motorradauspuff bis über die Ferse hinaus erstreckt, neu interpretiert. "Ich fragte mich, was ich tun konnte, damit der Schuh wie ein bewegliches Objekt aussieht", sagt Ahn. Ein auffälliger Ferseneinsatz ist mit einem geprägten Schriftzug und die Einlegesohlen sind mit einem Co-Branding versehen. Die Zungen-Tags verleihen den klassischen Features einen zusätzlichen, subtilen Twist.