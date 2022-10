Das Jahr 2000 gilt auch heute noch als starkes Jahr für Damenschuhe. Rückblickend auf 2000 zeigen wir euch in dieser Ausgabe Produkte wie den Air Alate, Air Atomica und Air Align, die für das Laufen entwickelt wurden. Außerdem informieren wir euch über den Air Tatoosh und den Air Naches aus der All Conditions Gear-Kollektion von Nike. Ein weiteres Thema sind Silhouetten, die an kürzlich veröffentlichte Neuauflagen erinnern, wie zum Beispiel der LDV PG mit Waffelprofil.