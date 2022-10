119,99 €

Chitose Abe verfolgt bei ihren Collaborations einen klaren Ansatz, indem sie authentische Verbindungen eingeht, aus denen etwas Neues und Unerwartetes hervorgeht. Ihre Methode basiert an und für sich auf einer Dichotomie. Sie kombiniert bewährte Stabilität mit einem experimentellen Risiko. Ihr Ziel dabei ist, bewährte Traditionen zu honorieren und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben.



Mit diesem Design interpretieren Abe und ihr Label sacai den Blazer neu, indem sie die klassische Silhouette in einem anderen Look erstrahlen lassen. Die Collab ist mit einem Obermaterial aus Leder ausgestattet und mit sichtbarem Schaumstoff gefüttert. Natürlich verfügt diese Version über eine doppelte Zunge und Schnürung, wie bei sacai üblich. Auffällige Akzente, inspiriert vom Colorway des originalen Blazers, schaffen einen Kontrast zum neutralen Grundton.