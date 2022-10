Im Jahr 1978 entwarf Gilbert Baker ein neues Symbol für LGBTQIA+-Aktivisten und soll so die moderne LGBTQIA+-Bewegung geprägt haben. Baker wollte ein Symbol für Positivität und Stolz schaffen. Er stellte ein Team aus 30 Freiwilligen im Gay Community Center in San Francisco zusammen, um 900 Meter Baumwolle per Hand zu färben und zu nähen: Die Regenbogenflagge war geboren. Der achtfarbige Regenbogen symbolisierte die Vielfalt der LGBTQIA+-Bewegung. Jede Farbe steht für eine Säule (Sexualität, Leben, Gesundheit, Sonnenlicht, Natur, Magie/Kunst, Harmonie und Geist). Bis 1990 hatte sich die Regenbogenflagge als globales Symbol für LGBTQIA+-Pride etabliert.