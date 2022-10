Seitdem sind die beiden Kulturen sich immer wieder getroffen und haben Geschichte geschrieben. Dieses Jahr feiern wir ihre Verbindung mit dem SB x AJI "Defiant 1". Die Collaboration ist eine Hommage an zwei Paar ähnliche Städte in der Geschichte der Jordan Brand und des Skateboardens: Los Angeles und Chicago, Paris und New York. Der Air Jordan I bleibt zwar immer noch ein Basketballklassiker, aber der "Defiant 1" wurde so entwickelt, dass sich seine zweite Farbgebung erst langsam zeigt, je länger er getragen wird, als eine Anspielung auf die Skater-Kultur.