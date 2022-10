Als der ACRONYM x Nike Air Presto Mid im Jahr 2016 die Sneakerwelt im Sturm eroberte, gelang ihm das vor allem durch seine smarte Interpretation des Klassikers "T-Shirt for Your Feet". Laut Errolson Hugh von ACRONYM wurde die Collaboration von unveröffentlichten und alten Prototypen des Air Presto inspiriert. Gemeinsam mit den NikeLab Designern suchte Errolson ein Modell mittlerer Höhe aus und verpasste ihm einen für ACRONYM typischen Look mit frischen Farbgebungen und einem Anziehsystem mit zwei Reißverschlüssen.