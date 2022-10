Mehr als zehn Jahre später hatten Fans bei der Vote Back-Kampagne von Nike am Air Max Day 2016 die Möglichkeit, für die Rückkehr des Designs am diesjährigen Air Max Day zu stimmen. Und tatsächlich: Die Mehrheit der Community wählte den Air Max 1 Atmos Elephant aus 100 anderen Air Max-Legenden zum Sieger. Aber wie wurde der "Auserwählte 1" zum Leben erweckt? Wie wurde er zur Legende, die von so vielen verehrt wird?