Den Fresh Prince kann man sich einfach nicht ohne Jordans vorstellen. Er war für frische, coole Looks bekannt, bei denen seine Schuhe stets eine wichtige Rolle spielten. Will Smith, der die Air Jordans schon bei seinem Erstauftritt im Fernsehen trug, verhalf den legendären Schuhen zu ihrem festen Platz in der Popkultur. Heute, im Jahr 2018, kommt eine Variante des Air Jordan V, die eine ganz eigene Handschrift von Will Smith trägt.

Als die Designer erste Entwürfe entwickelten, ließen sie sich vor allem direkt von Will Smith jugendlichem Look inspirieren. Außerdem entwarfen sie eine goldene Variante, um Smith 50. Geburtstag am 25. September zu feiern, an dem auch der Schuh seinen Weg in die Läden findet.