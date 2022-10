Der Air Max Plus / 97 vereint die Wellen-Ästhetik auf dem Obermaterial des 97 mit der sichtbaren Max Air-Schaumstoffmittelsohle des Plus. Er erweitert die Sneaker-Reihe um ein kurioses Exemplar und sträubt sich nicht davor, die kreativen Grenzen auszuloten. Diese auffällige neue Farbgebung präsentiert sich in Racer Pink mit mehrfarbigen Akzenten und Details.