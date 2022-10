Der erfolgreiche Designer Kim Jones bringt seine ausgeprägten europäischen Wurzeln in eine neue Lifestyle-Kollektion von Nike Football ein und lässt sich dabei vom weltweit größten Sportwettbewerb inspirieren. Er kombiniert Klassiker von Nike mit seinem Bricolage-Style und seiner Londoner Punk-Ästhetik aus den späten 70er Jahren und erschafft so eine Silhouette, die sowohl einzigartig als auch kompromisslos ist. Dieser Hybrid-Sneaker vereint ikonische Schuhe der Vergangenheit und Gegenwart und ehrt damit die "Terrace Culture" der Jugend im Vereinigten Königreich sowie die Rave-Subkulturen der 90er Jahre. Ein seitliches Schnürsystem, ein durchgehendes Air-Sole-Element und ein reflektierender Riemen am Fußgelenk sorgen für ultimativen Tragekomfort. Ein Nike Football-Logo in Form eines Smileys erinnert zum einen an die Ära und zum anderen an die Startelf von Fußballmannschaften.