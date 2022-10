Plane dein nächstes Abenteuer mit der unbestrittenen Nummer 1, die Air mit der Welt bekannt gemacht hat. Diese Version des Air Max 1 kombiniert sonnige Vibes mit der Ästhetik eines Trail-Schuhs. Die Überzüge aus hochwertigem Wildleder sind mit einem Übergang von Wüstenfarben in Worn Blue ausgestattet und der Swoosh in frischem Vivid Green strahlt die Ruhe einer Oase aus. Das luftige, zweifarbige Mesh sorgt für angenehm kühlen Tragekomfort, wenn die Temperaturen steigen. Dreifarbige Schnürsenkel erinnern an traditionelle Wanderstiefel und runden den Style ab. Worauf wartest du noch?

SKU: DV3196-800