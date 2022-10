Die beliebte Silhouette aus dem Jahr 1990 von Tinker Hatfield ist zurück: mit neuen bunten Farben von Jordan Brand. Obermaterial aus geheimnisvollem, schwarzen Nubuk setzt das Racer Blue auf dem Jumpman, der Innenzunge, dem Schnürsystem und, am allerwichtigsten, um die offene Air-Mittelsohle in Szene. Das Blockfarben-Design, wenn auch einfach und clean, ist eine stolze Hommage an die Geschichte des Air Jordan 5. Eine reflektierende Zunge gemeinsam mit einer Ice-Außensohle und Vierteileinsatz-Cage komplettieren ein Design, das bis die Lichter angehen, unscheinbar wirkt.

SKU: CT4838-004