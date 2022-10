190,00 €

Drei Jahrzehnte nach seinem Debüt ist der Air Jordan 5 in einem seiner originalen Colorways zurück und zieht immer noch alle Blicke auf sich. Das Obermaterial aus weißem Leder bildet einen tollen Kontrast zur schwarzen Mittelsohle. Auf dem Futter, den Schnürsenkelstoppern und der Ferse leuchten Akzente in flammendem Fire Red. Michael Jordan trug genau dieses Modell, als am 28. März 1990 eine aufsteigende Mannschaft aus Chicago gegen Cleveland kämpfte und schließlich in der Verlängerung durch 69 Punkte von His Airness gewann.