Zur Feier seines 30. Geburtstags kehrt der Air Jordan IV mit einem modernen Look zurück. Er erinnert an frühere Modelle des Air Jordan IV und ist von einem subtilen Muster überdeckt, das an Michael Jordans legendäre Karriere erinnert. Eine vielseitige Kombi aus Black, White und Gum Light Brown rundet den feierlichen Air Jordan IV ab.