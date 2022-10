Der Air Jordan II war der erste Basketballschuh, der luxuriöse Eleganz vom Basketballfeld in den Alltag brachte. Und der neue Air Jordan XXXII steht ihm da in nichts nach. Das überarbeitete Low-Top-Modell überzeugt mit seinem Performance-Design. Traditionelle Details erinnern an den allersten luxuriösen Basketballschuh, die Farbgebung in Rot und Schwarz steht unverwechselbar für Jordan.