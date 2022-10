Obwohl MJ den Air Jordan XV niemals auf dem Spielfeld getragen hat, ist er ein wichtiges Modell in der Geschichte dieses Signature-Schuhs. Sein futuristisches Design erinnert an einen Kampfjet und bildete den Schlusspunkt dieser Tinker Hatfield-Reihe. In der Originalfarbgebung des Obsidian wird glänzendes Blau mit kontrastierendem Weiß kombiniert. Das betont die einzigartige Material- und Musterkombination, die den Schuh zu etwas Besonderen gemacht hat.