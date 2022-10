Wie schon bei bisherigen Schuh-Gemeinschaftsprojekten von Nike und LAIKA für "Coraline", "ParaNorman" und "Die Boxtrolls" wird auch die Limited Edition des Air Jordan XV nur im Rahmen eines exklusiven Wettbewerbs erhältlich sein. Im Fall von "Kubo – Der tapfere Samurai" wird dieser Wettbewerb als BEAST BATTLE ausgetragen, also als Online-Actionspiel auf KuboTheMovie.com. Dort schlüpfen Fans in die Rolle von Kubo und stellen ihre Fertigkeiten gegen das legendäre Moon Beast auf die Probe. Nur die 250 geschicktesten Spieler werden dabei am Ende ein paar Schuhe aus der Limited Edition ergattern.