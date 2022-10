Der erste Air Jordan mit Zoom Air-Dämpfung kehrt als Low Top-Modell des luxuriösen Originals zurück. Mit einem Obermaterial in Schwarz und Weiß und Branding-Akzenten in Varsity Red präsentiert er sich in denselben Farben wie bei seinem Debüt 1997 zur Playoff-Runde auf der Jagd nach dem zweiten Meisterschaftstitel und MJs glorreicher Rückkehr in die NBA.