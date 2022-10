Michael Jordan und Bugs Bunny eroberten die Welt im Sturm, als sie 1992 zusammen in einem Fernsehwerbespot von Jordan Brand zu sehen waren. Die zwei weltweit bekannten Kultfiguren lassen die Welt an ihrer Freundschaft teilhaben – eine Freundschaft, die 23 Jahre und sechs Meisterschaften sowie zahllose Bedrohungen aus der intergalaktischen Welt der Toons überdauerte. Zu Ehren des frechen Hasen bietet der Air Jordan 1 "Hare" ein Obermaterial in Weiß und Silber sowie eine kontrastierende mehrfarbige Zunge, deren Design von Bugs' Vorliebe für Karotten inspiriert wurde. Auf der Zunge ist auch die kultige "Hare Jordan" Grafik zu sehen und auf der Ferse steht das Wort "Hare" (zu Deutsch: Hase).