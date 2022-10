Der Air Jordan I High wurde bereits mit einer beeindruckenden Vielzahl an Materialien und Farben ausgestattet. Aber dieses Modell sorgt mit einer traditionelleren Farbgebung für einen ganz neuen Look. Akzente in Gym Red auf den Schnürsenkeln, der Innensohle, der Zunge und dem Logo bilden einen tollen Kontrast auf dem dezent schwarzen Obermaterial. Und die weiße Mittelsohle verleiht der minimalistischen Kombination ein modernes Finish.