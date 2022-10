Der Original-Laufschuh fürs Gelände aus den 90ern kehrt im Air Humara Premium aus straßentauglicher Schuh zurück. Ein Mix aus Grau und Army Green auf dem Textilobermaterial erinnert an diesen natürlichen Look, während das geschmeidige Profil bestens für die Straße geeignet ist. Das praktische Schnürsystem funktioniert schnell und die Nike Zoom Air-Dämpfung im Vorfuß gibt Läufern ein kraftvolles Tragegefühl. Gekapselte Air in der Ferse und ein aggressives Traktionsmuster schließen das Paket ab.