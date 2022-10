Fast zwei Jahre nach seinem Gänsehaut-Debüt im Jahr 2018 erwacht der Air Force 1 gerade rechtzeitig vor Halloween erneut zum Leben. Der gruselige, kultverdächtige Style erscheint in einem vertrauten Look, aber dieses Mal mit Farbakzenten in herbstlichem Starfish Orange. Das Obermaterial ist wie schon beim Vorgängermodell fast vollständig von skelettartigen Grafiken bedeckt, die sich teilweise bis zur Innensohle erstrecken. Das von einer Kürbislaterne inspirierte, im Dunkeln leuchtende Material an Mittel- und Außensohle verleiht dem Design eine zusätzliche Leuchtaura. Werte deine Herbstgarderobe mit dieser furchteinflößenden Version auf, bevor der mysteriöse Style wie ein Geist wieder verschwindet.