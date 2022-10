Wildleder bietet einen einzigartigen Look und ein unbeschreibliches Tragegefühl. Der AF1 Low ist einfach unverwechselbar. Mit einer Kombination aus beidem erhält man eine unerreichbare, unübertroffene und unangefochtene Sportswear-Legende. Diese Version des AF1 Low in Wheat Mocha ist mit einem Obermaterial komplett aus Wildleder ausgestattet. Die durchscheinende, getönte Mittelsohle verleiht dieser klassischen Silhouette einen ausdrucksstarken, strukturierten Look.