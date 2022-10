AIR FORCE 1 HIGH

KRAFTVOLLER EINSATZ

140,00 €

Rasheed war fest entschlossen, die Pistons zu ihrem ersten Titel seit 1990 zu führen. Während eines hart umkämpften Spiel 4 in den Finals 2004 im Palace nahm er das Schicksal seines Teams in die eigene Hand. Nachdem er einen fiesen Ellenbogenstoß Mitte des dritten Viertels eingesteckt hatte, verwandelte er seine Passion und Wut in pure Dominanz. Sein kraftvoller Einsatz brachte den hart verdienten Titel zurück in die Motor City und verewigte den AF1 in einem weiteren Kapitel der Basketballgeschichte – und setzte ihn gleich mit der Coolness, Entschlossenheit und Raffinesse, die Rasheeds Spielstil auszeichnete.