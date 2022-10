Seit seinem Debüt im Jahr 1982 hat sich der Air Force 1 in Sachen Trend stets dem kulturellen Wandel angepasst. Aber die andauernde Beliebtheit des Designs geht über reine Ästhetik hinaus. Die erstklassige Verarbeitung spielt eine ebenso große Rolle. Diese Sonderedition des AF1 zollt dem wohlverdienten Ruf mit einer überarbeiteten Silhouette und Detailverliebtheit Tribut. Gewalktes Leder, angerautes Wildleder und die sichtbaren Nähte am Obermaterial betonen das minutiös durchdachte Design und die dimensionale Textur am Fersen-Tab verleiht einen Hauch von Raffinesse.