AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

100,00 €

Als Junge besaß Cristiano Ronaldo nur zwei Paar Schuhe: eins für den Fußball, eins für die Schule. Die Schuhe für die Schule wurden immer mit größter Sorgfalt behandelt. Die Fußballschuhe hingegen waren dauerhaft in Gebrauch und somit ständig mit Löchern übersät. Seine Mutter flickte jedes einzelne Loch, damit er weiter seine Leidenschaft leben konnte. Inspiriert von einem der gefeiertsten Fußballspieler erinnert das Flickenmuster des neuen legendären Air Force 1 in luxuriösem Gold an die bescheidenen Anfänge von Cristiano Ronaldo. Der Air Force 1 zeigt sich im klassisch weißen Look mit goldfarbenen Akzenten als Hommage an die einzigartigen Erfolge des Superstars. Das goldfarbene Autogramm im Schuh macht aus diesem jetzt schon legendären Modell einen Schuh von Weltklasseformat.