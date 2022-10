Der Gründer von Alyx, Matthew M. Williams, bringt sein revolutionäres Design zurück auf den klassischen Air Force 1. Direkt beim Anziehen verleiht dir die charakteristische Hardware der Marke – die Alyx-Schnalle – ein erhabenes Gefühl von Ästhetik. Bei der neuesten Kollaboration von Alyx am Air Force 1 springen die Schnalle und der Riemen in Heritage Red auf einem komplett schwarzen Design ins Auge und erzeugen ein luxuriöses Rockstar-Gefühl. Diese Kollaboration mit Alyx sorgt für ein neues Maß an Eleganz und Ambition auf dem Air Force 1. Er bietet hochwertiges, gewalktes Leder, gewachste Schnürsenkel und ein 1017 Alyx-Branding in Goldprägung auf dem Ferseneinsatz.

SKU: CQ4018-004