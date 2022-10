Seit der Air Foamposite in den 90ern auf den Markt kam, haben sich Fans immer wieder gefragt: Wurde er wirklich von Nike Designern entwickelt, oder kommt er von einem anderen Stern? Der innovative, fast außerirdische Look, der noch heute alle Blicke auf sich zieht, entsteht durch flüssigen Kunststoff, der in eine Form gegossen wird. Die neueste Farbgebung in Aurora Green strahlt wie ein wertvoller Edelstein und steht ganz in der Tradition dieses einzigartigen Sneakers.