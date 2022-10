350,00 €

Die Nike Air Fear of God Basketballschuhe wurden gemeinsam mit dem Designer Jerry Lorenzo von Fear of God entworfen und verbinden bewährte Leistungsmerkmale mit dem sportlichen Street-Style luxuriöser Streetwear. Die Nike x Fear of God-Kollektion repräsentiert den vollständigen Weg eines jeden Spielers: von der Straße auf den Platz; vom Tunnel bis zum Interview nach dem Spiel.