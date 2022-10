The Paris Department war Teil einer Reihe von Events, die auf der ganzen Welt stattfanden und bei denen Kreativität in Form von Nike Air Max-Design gefeiert wurde. Die Kurse und Workshops, die an diesem Tag stattfanden, wurden von Nike Designern und Freunden der Brand geleitet und zielten darauf ab, die jüngere Generation der Pariser Designer zu inspirieren.



Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, an einem Konzept für ihr eigenes Air Max-Design zu arbeiten und ihre Ideen direkt vor Ort mit den ihnen zur Verfügung gestellten Materialien und Tools umzusetzen.



In dieser Episode von Access All Areas führt uns Lou Matheron – Gewinner von Paris On Air 2018 – hinter die Kulissen dieses exklusiven Events.