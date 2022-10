฿3,600.00

แพ็ค "Be True To Your School" ตระหนักถึงต้นกำเนิดของ Dunk ว่าเป็นสนีกเกอร์ประจำทีมมหาวิทยาลัยอันดับแนวหน้า โดยแพ็คนี้มองหาแรงบันดาลใจจากแคมเปญโฆษณาชิ้นออริจินัล สีสันต่างๆ สื่อถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ ขณะที่รายละเอียดการดีไซน์ให้เสน่ห์แบบบาสเก็ตบอลย้อนยุค โชว์จิตวิญญาณของโรงเรียนคุณด้วยคู่สียอดนิยมที่จับคู่ส่วนหุ้มชั้นนอกและพื้นรองเท้าชั้นนอกสี Gym Red เข้ากับส่วนหุ้มชั้นในสีขาว หนังผิวเรียบที่มีความมันเงาอย่างลงตัวและป้ายลิ้นรองเท้าแบบทอมาพร้อมสีเหลืองทองโดดเด่น ทำให้คู่นี้ชนะไปแบบสวยๆ

SKU: DD1391-602