การเปิดตัวครั้งนี้คือการนำเสน่ห์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Off-White™ โดย Virgil Abloh มาใช้กับหนึ่งในซิลลูเอทรองเท้าวิ่งที่ล้ำนวัตกรรมที่สุดของ Nike เราใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเหล่านักกีฬาที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อนำมาขับเคลื่อนการพัฒนา Tempo NEXT% โดยที่ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงผลการเรียนรู้ที่ได้จากรองเท้าวิ่งแข่งชั้นนำของเราอย่าง Nike Air Zoom Alphafly NEXT% นี่จึงทำให้ Air Zoom Tempo NEXT% x Off-White™ มีการใช้โฟม Nike ZoomX ที่แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อทำหน้าที่ส่งแรงกลับในทุกย่างก้าว และมีส่วน Zoom Air แบบมองเห็นได้ที่คอยเพิ่มการสปริงตัวให้แต่ละก้าวที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้า

ครั้งนี้ ดีไซน์ของรองเท้าได้รับการปรับโฉมใหม่ รองเท้ามีการตกแต่งด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ผ่านการปรับโครงสร้างใหม่ และกราฟิกที่มีกลิ่นอายของงานฝีมือ พื้นรองเท้าชั้นนอกมียางลักษณะเป็นหนาม ซึ่งมีที่มาจากรุ่นต้นแบบและมีแรงบันดาลใจเป็นเหล่านักวิ่งทั่วโลก ทำให้ย้อนนึกถึงวันแข่งบนสนามลู่วิ่ง ข้อความอันโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีของรองเท้าตามแบบฉบับคลาสสิกของ Off-White™ และมาพร้อมสเปคการผลิตอย่างละเอียดที่ประทับบนข้างเท้าด้านในของรองเท้า