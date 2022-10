"Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (งานคุณภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา) คือประโยคที่สรุปความเป็นรองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์รุ่นออริจินัลของ MJ ได้อย่างดี ให้คุณแต่งตัวชิลๆ ด้วยคู่สีที่เรียบง่าย หนังเท็กซ์เจอร์ละเอียดมาในสี Stealth และสีขาวซึ่งจะเก่าลงจนได้ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ ขณะที่แบรนด์สีขาวคลาสสิกยกย่องลุคที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับสไตล์บาสเก็ตบอลและสไตล์นอกคอร์ทที่เราคุ้นเคย

SKU: 555088-037