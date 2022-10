เลือกสีโปรดได้หรือยัง ไม่ต้องห่วง ซีรีส์ "Color of the Month" พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณและเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของ Nike ในเศษเสี้ยวที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก หรือที่ว่ากันว่าซีรีส์ Color of the Month ชุดออริจินัลในปี 1984 ช่วยชีวิต AF1 เอาไว้ ใช่แล้ว ในตอนเริ่มแรก ไม่มีความแน่นอนเลยว่ารุ่นนี้จะได้ผลิตซ้ำ แต่แล้วร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาในบัลติมอร์ก็พบว่ารองเท้ารุ่นนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า และรู้เลยว่า AF1 จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นและวัฒนธรรมสตรีท พวกเขาจึงขอให้ผลิตคู่สีแบบพิเศษมาวางขายหน้าร้าน ส่วนเรื่องราวต่อมาก็อย่างที่เป็นที่รู้ๆ กันดี AF1 รุ่นนี้บอกเล่าประวัติศาสตร์ในสไตล์นอกคอร์ทอันยอดนิยม โดยมาพร้อมวัสดุอันเกลี้ยงเกลาสะอาดตา คู่สี University Red and White สุดเนี้ยบ รวมถึงแปรงทำความสะอาดรองเท้า ทุกครั้งที่ใส่ก็อย่าลืมนึกถึงเจ้าของร้านในบัลติมอร์ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ทำให้รองเท้าคู่นี้เป็นประวัติการณ์ล่ะ

SKU: DJ3911-102