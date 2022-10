฿8,500.00

หัวใจหลักของ All For One คือธรรมเนียมในการตอบแทน ซึ่งในที่นี้ Air Force 1 รุ่นออริจินัลส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และ Edison Chen ผู้ร่วมก่อตั้ง CLOT ก็ได้ร่วมมือกับ Nike ในการสร้างสรรค์ Air Force 1 CLOT เพื่อยึดถือธรรมเนียมนี้ไว้



พลัง 3 รูปแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่สีทั้ง 3 คือ การเติบโต การเคารพ และการตอบแทน คู่นี้มีดีไซน์เฉพาะตัวที่โดดเด่นด้วยเนื้อผ้าแบบมีลวดลายซึ่งฉีกออกได้เพื่อเผยดีไซน์ที่ 2 ให้ปรากฏขึ้น ถือเป็นการสะท้อนไอเดียของความคิดสุดบรรเจิดที่รอให้มาค้นพบ



ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสของชุมชนสร้างสรรค์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ Edison มุ่งเน้นในการส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นถัดไป และสนับสนุนให้พวกเขาค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง