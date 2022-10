฿12,500.00

รองเท้าบาสเก็ตบอล Nike Air Fear of God สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับแฟชั่นดีไซเนอร์ Jerry Lorenzo แห่ง Fear of God หลอมรวมคุณลักษณะของประสิทธิภาพที่ทดสอบมาแล้วเข้ากับกีฬาและสไตล์สตรีทของสปอร์ตแวร์สุดหรู โดย Air FOG1 รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน Air Fear of God ของ Lorenzo และพร้อมลงแข่งด้วยส่วนบนที่ทำจากตาข่าย ระบบลดแรงกระแทก Zoom Air และเชือกรองเท้าหลายเส้นเพื่อความหลากหลาย