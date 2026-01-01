Back to SearchHolon Nike Factory StoreOpen • Closes at 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10:00 - 21:30Fri: 09:00 - 14:00Sat: 10:00 - 22:00Sun: 10:00 - 21:30ServicesSale 24/7Save big at any time online.Shop HereNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpen • Closes at 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpen • Closes at 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Closes at 20:00