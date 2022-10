Den London-baserade designern Martine Rose blandar mode med sport och kombinerar klassiska kostymplagg med den berömda looken Nike Shox. Designen kommer från en önskan att klä fotbollsspelare i relevant, uppdaterat och modernt mode som tänjer på gränserna och kombinerar formella skor med den snabba looken hos fotbollsskor. Martine Roses design släpps under fotbolls-EM för damer. Nike Shox MR4 har pelare under hälen som bildar en hög klack som förlänger foten och skapar en extra edgy look. Designen är visionär, inkluderande och optimistisk. Det krispiga, konstlädret har präglat foder (med precis lagom mycket glans), passpoaler och färger som hämtar inspiration från fotbollsvärlden. Mule-designen gör skon enkel att ta på och av. Resultatet är en vinnande look som är banbrytande och revolutionerande.

SKU: DQ2401-001