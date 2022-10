1 249,00 kr

Om du tittar intensivt in i horisonten kanske Dunk Low träder fram. Den här modellen i de kontrasterande färgerna Vast Grey, Summit White, Peal White och Light Bone ger en diskret, ny look den här säsongen. Färgen är neutral, men med klassiska Dunk-detaljer, och passar till allt. Ovandelen helt i mocka ger Dunk Low en förstklassig och mysig känsla som fulländar din look.

SKU: DD8338-001