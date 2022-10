1 249,00 kr

På senaste tiden har Dunks design hämtat inspiration från många olika händelser – och den här eklektiska utgåvan fortsätter den traditionen med en look som hyllar hållbara material och deras roll i Nikes innovativa historia. Trycken är en hyllning till varumärkets Blue Ribbon Sports-rötter och till de ris- och kaffesäckar som ofta återanvänds till en mängd olika produkter.

Ett litet fack med dragkedja på plösen för tankarna till återanvändningsbar livsmedelsförvaring och etiketten har designats för att likna en näringsinnehållslista. Slutligen har den medföljande matpåsen ett enkelt och passande meddelande: "Thank You For Caring!".