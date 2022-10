För tjugo år sedan var Air Max 97 den första löparskon från Nike med Max Air-dämpning i fullängd. Tuned Air gjorde 1998 sin debut med det klassiska burliknande överlägget av TPU. Det är helt naturligt att de två klassikerna möts idag i Air Max 97 Plus. Den snygga och smidiga Max Air-enheten i fullängd balanserar väl med Plus vertikala böljande linjer. Under sent 90-tal var både designen och innovationen stor, skrytsam och utmanande, och denna sko är ett bevis på hur dessa egenskaper även uppvisades i ett par sneakers.