Förra året knep Jasmine Lasode titeln som Nike: On Air-vinnare 2018 i London framför hundratals andra tävlingsdeltagare. Tävlingen gick ut på att lokala kreativa talanger designade sneakers med inspiration från sina hemstäder. Vinnarna bjöds in till Nike för att göra sina drömsneakers till verklighet.



Inför lanseringen berättar Jasmine om vad som inspirerade henne till den romantiska designen av Air Max 97 "London Summer of Love".



Du har ägnat det senaste året åt att skapa dina Air Max 97. Hur känns det att äntligen se dem levereras och säljas?



"Jag älskar att se dem på andras fötter! Fram tills nu har jag ju bara sett dem på mig själv. Att se andra gå runt i dem ger allt en helt ny dimension, och det är superroligt att äntligen få se dem in action."