Det var 1988 som en av världens mest välkända slogans skapades. Som en hyllning till träning och viljestyrka har den inspirerat idrottare världen över att springa snabbare, hoppa högre och tänja sina gränser oavsett vilka hinder som kommer i deras väg.



I år fyller vår slogan 30 år.



För att fira det har den här specialutgåvan av Air Max 1 från Just Do It Collection samma typsnitt och grafik som vid den första lanseringen 1988. Med skon följer också en nyckelring i gummi som inspirerats av en legendarisk affisch som trycktes samma år.