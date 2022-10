MJ:s sjätte karakteristiska matchsko debuterade under säsongen 1990–1991 och kommer alltid att bli ihågkommen som den sko han bar när han vann sin första ring. Den här nytolkningen av AJ6 ger dig den subtila färgkombinationen Magnet and College Navy som utgör en referens till collegebasket och passar perfekt under sommaren. Mocka förhöjer looken och genomskinliga detaljer på yttersulan ger en sval känsla i varje steg.

SKU: CT8529-012