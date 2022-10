AIR JORDAN VI

GATORADE

2 250,00 kr

Den senaste färgen på Air Jordan VI är en hyllning till reklamen "Like Mike" från 1991 som fångade en hel generation. Den kommer i heltäckande "Gatorade"-grön mocka. Detaljer som ett snörlås utformat som en vattenflaska, inlägg med tryck och texten "If I Could Be" broderad på insidan av plösen gör hyllningen komplett.