Den 30 augusti 1990 tog MJ:s sommarturné genom Europa honom till Barcelona och en lokal öppningsmatch i den spanska ligan. På klassiskt MJ-manér tog han sig an matchen med total intensitet och bytte bland annat lag i halvtid. Totalt blev det 37 poäng och han hann också med att vara domare i en dunktävling under ett och samma besök. Den senaste versionen av Air Jordan V har samma färger som tröjorna han bar under den matchen och ett mosaikmönster som hämtat inspiration från gatukonsten i Barcelona. Som en extra detalj har "Air Jordan" på plösens etikett översatts till spanska.